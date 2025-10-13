Profanato altare della Confessione di San Pietro il Papa ordina il rito riparatorio | che cos’è

L’eco del gesto sacrilego che ha sconvolto la Basilica di San Pietro venerdì scorso ha trovato finalmente una risposta ufficiale e risoluta da parte del Vaticano. Dopo giorni di un silenzio percepito come troppo lungo e che ha alimentato speculazioni, è arrivata la ferma reazione di Papa Leone XIV, un intervento che sottolinea la gravità dell’accaduto e la necessità di un immediato rimedio spirituale. Il Pontefice, con un atto di autorità inequivocabile, ha rotto gli indugi per affrontare direttamente la profanazione che ha violato l’ altare più sacro della cristianità, posto sulla tomba dell’apostolo Pietro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

