Profanato altare della Confessione di San Pietro il Papa ordina il rito riparatorio | che cos’è
L’eco del gesto sacrilego che ha sconvolto la Basilica di San Pietro venerdì scorso ha trovato finalmente una risposta ufficiale e risoluta da parte del Vaticano. Dopo giorni di un silenzio percepito come troppo lungo e che ha alimentato speculazioni, è arrivata la ferma reazione di Papa Leone XIV, un intervento che sottolinea la gravità dell’accaduto e la necessità di un immediato rimedio spirituale. Il Pontefice, con un atto di autorità inequivocabile, ha rotto gli indugi per affrontare direttamente la profanazione che ha violato l’ altare più sacro della cristianità, posto sulla tomba dell’apostolo Pietro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
#LeoneXIV ha ordinato al cardinale Gambetti di celebrare il prima possibile un rito penitenziale riparatorio dopo l'atto sacrilego che ha profanato l'altare di San Pietro - X Vai su X
🟠 𝐑𝐎𝐌𝐀, 𝐒𝐀𝐋𝐄 𝐒𝐔𝐋𝐋’𝐀𝐋𝐓𝐀𝐑𝐄 𝐄 𝐔𝐑𝐈𝐍𝐀 𝐃𝐀𝐕𝐀𝐍𝐓𝐈 𝐀 𝐅𝐄𝐃𝐄𝐋𝐈 𝐄 𝐓𝐔𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈, 𝐒𝐇𝐎𝐂𝐊 𝐀 𝐒𝐀𝐍 𝐏𝐈𝐄𝐓𝐑𝐎 Un episodio senza precedenti si è verificato nella Basilica di San Pietro, quando un uomo ha profanato l’Altare Papale urinandoci sopra davanti a - facebook.com Vai su Facebook
Vaticano, Papa Leone ordina un rito riparatorio dopo la profanazione dell'altare di San Pietro - Nelle scorse ore Papa Leone XIV ha incontrato privatamente il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica vaticana, esprimendogli tutto il suo ... iltempo.it scrive
Atto osceno sull'altare della basilica di San Pietro, papa Leone XIV ordina un rito riparatorio «urgente» - I riti riparatori devono essere celebrati nei giorni feriali, quindi l'arciprete Gambetti potrebbe provvedere già in giornata, Ma per il Papa avrebbe dovuto essere celebrato subito ... Scrive roma.corriere.it
Profanazione a San Pietro: uomo urina sull’altare della Confessione - Un uomo ha urinato sull’altare della Confessione nella basilica di San Pietro durante il Giubileo 2025, subito bloccato dalla gendarmeria vaticana, richiamando l’attenzione sulla sicurezza e la tutela ... Lo riporta news.fidelityhouse.eu