Produzione industriale in calo ad agosto 2025 | -2,4% rispetto a luglio -2,7% su base annua
Secondo l’Istat, la produzione industriale torna a diminuire dopo due mesi di crescita. In calo tutti i principali comparti, con un forte ribasso per il settore energetico. Roma – L’Istat stima che ad agosto 2025 l’indice destagionalizzato della produzione industriale registri una diminuzione del 2,4% rispetto a luglio. Nel periodo giugno-agosto 2025, la produzione industriale segna un calo medio dello 0,6% rispetto ai tre mesi precedenti. Il calo congiunturale è diffuso a tutti i principali comparti produttivi: Energia: -0,6%. Beni di consumo: -1,2%. Beni intermedi: -1,2%. Beni strumentali: -2,2%. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
