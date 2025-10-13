Problemi con il contatore? Nell’Atlante di ARERA tutte le risposte per i consumatori
(Adnkronos) – In caso di malfunzionamento del contatore di luce, gas o acqua, sapere a chi rivolgersi è fondamentale per risolvere rapidamente il problema ed evitare disagi o spese non dovute. Ma a chi spettano responsabilità e costi? E quali sono i tempi e le tutele per il consumatore? Per rispondere a queste domande abbiamo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: problemi - contatore
Buongiorno, vorrei proporre al gruppo un problema da risolvere. Vorrei installare un filtro dissabbiatore a valle del contatore dell'acqua ma c'è davvero poco spazio.. idee/soluzioni senza dover per forza fare intervenire un idraulico a tagliare e filettare i tubi? (h Vai su Facebook
Problemi con il contatore? Nell’Atlante di ARERA tutte le risposte per i consumatori - In caso di malfunzionamento del contatore di luce, gas o acqua, sapere a chi rivolgersi è fondamentale per risolvere rapidamente il problema ed evitare disagi o spese non dovute. Lo riporta adnkronos.com