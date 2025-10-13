Problemi con il contatore? Nell’Atlante di ARERA tutte le risposte per i consumatori

(Adnkronos) – In caso di malfunzionamento del contatore di luce, gas o acqua, sapere a chi rivolgersi è fondamentale per risolvere rapidamente il problema ed evitare disagi o spese non dovute. Ma a chi spettano responsabilità e costi? E quali sono i tempi e le tutele per il consumatore? Per rispondere a queste domande abbiamo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

