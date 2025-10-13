Problema per Fedez salta duetto in Arena con Michielin e lei | Ma che caz**

Un'Arena di Verona gremita ha celebrato sabato 4 ottobre i 30 anni di Francesca Michielin. L'evento “Tutto in una notte - Live 2025” è stato un intenso diario musicale che ha ripercorso i momenti più significativi della vita dell'artista. Una vita trascorsa per metà sul palcoscenico.Al fianco. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Fedez sta male e salta il duetto con Francesca Michielin, lei lo scopre al concerto: "Ma che caz**" - Dopo qualche secondo di disorientamento, Francesca si è rivolta al pubblico per salutare il collega, ma anche per chiedere il supporto necessario per proseguire ... Come scrive milanotoday.it

