Problema per Fedez salta duetto in Arena con Michielin e lei | Ma che caz**

Veronasera.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'Arena di Verona gremita ha celebrato sabato 4 ottobre i 30 anni di Francesca Michielin. L'evento “Tutto in una notte - Live 2025” è stato un intenso diario musicale che ha ripercorso i momenti più significativi della vita dell'artista. Una vita trascorsa per metà sul palcoscenico.Al fianco. 🔗 Leggi su Veronasera.it

