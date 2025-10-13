Probabili formazioni Italia Israele | Gattuso prepara la sfida con alcune importanti assenze cosa filtra sul possibile utilizzo dei due bianconeri convocati

Probabili formazioni Italia Israele: tutti gli aggiornamenti sulla prossima partita della Nazionale con due bianconeri presenti. Una notte da non sbagliare. L’ Italia si gioca una fetta importante del suo futuro nella sfida di qualificazione al Mondiale contro Israele. Una vittoria, infatti, garantirebbe agli Azzurri l’accesso ai playoff, e per una partita così decisiva il CT Gennaro Gattuso è pronto a cambiare volto alla sua squadra, con un ruolo da protagonista per i giocatori della Juve. Come anticipato alla vigilia, il commissario tecnico abbandonerà il 4-4-2 visto contro l’Estonia per affidarsi a un più solido 3-5-2. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Probabili formazioni Italia Israele: Gattuso prepara la sfida con alcune importanti assenze, cosa filtra sul possibile utilizzo dei due bianconeri convocati

In questa notizia si parla di: probabili - formazioni

Dove vedere Roma-UniPomezia: streaming e probabili formazioni

Fiorentina si parte: la sfida con il Polissya apre la stagione. Probabili formazioni e dove vederla in tv

Serie A, Juventus-Parma: probabili formazioni e dove vederla in tv

Italia-Israele, le probabili formazioni della partita di qualificazione ai Mondiali 2026 #SkySport - X Vai su X

POTENZA LATINA: le probabili formazioni www.potenzarossoblu.it - facebook.com Vai su Facebook

Probabili formazioni Italia-Israele: chi gioca titolare e le ultime su Mancini, Locatelli, Cristante, Cambiaso, Esposito e Raspadori - L'Italia può chiudere il discorso playoff ma deve battere Israele a Udine senza Bastoni e Kean, le ultime sulle scelte di Gattuso e chi gioca nella sfida delle qualificazioni mondiali. Segnala msn.com

Probabili formazioni Italia Israele: tutti gli aggiornamenti sulla prossima partita della Nazionale con due bianconeri presenti - Probabili formazioni Italia Israele: tutti gli aggiornamenti sulla prossima partita della Nazionale con due bianconeri presenti Una notte da non sbagliare. juventusnews24.com scrive