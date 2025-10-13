Probabili formazioni Italia Israele chi in attacco dopo l’infortunio di Kean? Il ballottaggio per Gattuso
Inter News 24 che coinvolge Pio Esposito. La Nazionale italiana perde un pezzo da novanta in vista della partita più delicata. Moise Kean non sarà a disposizione per la cruciale sfida di domani sera contro Israele, decisiva per l’accesso ai playoff Mondiali. L’attaccante della Fiorentina è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa del problema alla caviglia rimediato nel match contro l’Estonia, lasciando così un vuoto importante nell’attacco disegnato dal commissario tecnico Gennaro Gattuso. 🔗 Leggi su Internews24.com
Italia-Israele, dove vedere la partita in tv: le probabili formazioni - Gli azzurri, reduci dal successo in Estonia, andranno a caccia dei tre punti per blindare il secondo posto nel girone ... Come scrive today.it
L'Italia contro Israele si gioca i playoff in una Udine militarizzata - Gli azzurri devono vincere per aggiudicarsi il secondo posto nel girone e ottenere almeno l'obiettivo minimo. Scrive globalist.it