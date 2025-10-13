Probabili formazioni Italia-Israele | a Udine gli azzurri puntano a blindare il secondo posto

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’obiettivo è chiaro: consolidare la posizione nel girone. L’Italia scende in campo contro Israele lunedì 13 ottobre alle 20.45 a Udine con un obiettivo preciso: difendere il secondo posto nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Gli uomini di Gattuso, reduci dal successo in Estonia, hanno tre punti di vantaggio sugli israeliani, che però hanno una gara in più, e sei lunghezze di ritardo dalla Norvegia, ormai virtualmente qualificata alla fase finale senza passare dai playoff. Le scelte di Gattuso: Italia con il 3-5-2. Il ct Gennaro Gattuso dovrà fare a meno dello squalificato Bastoni, mentre resta in dubbio la presenza di Moise Kean, alle prese con un fastidio alla caviglia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Probabili formazioni Italia-Israele: a Udine gli azzurri puntano a blindare il secondo posto

