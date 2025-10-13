Presentato all'Ottobre Alessandrino - Mese di Cinema, il film è il documento che testimonia una possibilità di convivenza, ma che la politica ha deciso di soffocare. Rivisto oggi, fa un certo effetto. Tra le nuove realtà festivaliere italiane più interessanti degli ultimissimi anni è da registrare sicuramente Ottobre Alessandrino - Mese di Cinema, non solo per i numeri degli appuntamenti - parliamo comunque di oltre 90 in 30 diverse location - o le semplice iniziative cinematografiche, quando la voglia di coniugarle al contesto storico partendo dalla comunità e dal territorio. Alla sua seconda edizione, la kermesse creata da Roberto Lasagna e Luca Ribuoli, vanta ospiti come Anna Foglietta, Valerio Mastandrea, Alessandra Mastronardi, Alberto Barbera, Lamberto Bava, Lino Guanciale, Cecilia Sala, Vinicio Capossela, riflesso di una volontà trasversale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Private: Saverio Costanzo rilegge il film 21 anni dopo (mentre la Storia cambia)