Il principe William e la top model Gisele Bundchen insieme. No, non è il gossip dell’anno ma una buona notizia per il pianeta. Il figlio di re Carlo e la leggenda delle passerelle brasiliana hanno scelto, infatti, di collaborare per una buona causa. In che modo? Lavorando in squadra per l’ Earthshot Prize, il premio ambientale creato da William e assegnato ogni anno a coloro che contribuiscono attivamente per la tutela dell’ambiente. William e Gisele, un’alleanza green. È di poche ore fa l’annuncio che l a top model e filantropa brasiliana entrerà a far parte del consiglio dell’Earthshot Prize, incaricato di selezionare i vincitori che verranno annunciati il prossimo novembre. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Principe chiama, top model risponde: William ha voluto Gisele Bundchen per scegliere i vincitori dell'Earthshot Prize