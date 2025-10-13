Primo trapianto di fegato da maiale | le speranze dall’intervento innovativo

L’uomo che ha ricevuto il fegato di un maiale ha 71 anni. Era affetto da cirrosi correlata a epatite B e aveva un carcinoma epatocellulare: due condizioni che non lo rendevano idoneo a ricevere un organo umano, del quale aveva comunque bisogno per sopravvivere. Per questo in Cina si è tentato uno xenotrapianto, ossia un trapianto di fegato da un maiale. L’uomo è sopravvissuto 171 giorni e, secondo gli esperti, si tratta di un risultato importante. Il primo trapianto da maiale a uomo. Il fegato ausiliario impiantato all’anziano ha funzionato per più di 1 mese e ha consentito al paziente di sopravvivere 171 giorni dopo l’operazione, dimostrando che “i fegati suini geneticamente modificati possono supportare funzioni metaboliche e sintetiche chiave negli esseri umani”, come spiegato dagli autori dell’intervento. 🔗 Leggi su Dilei.it

