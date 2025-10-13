Primo trapianto di fegato da maiale | le speranze dall’intervento innovativo
L’uomo che ha ricevuto il fegato di un maiale ha 71 anni. Era affetto da cirrosi correlata a epatite B e aveva un carcinoma epatocellulare: due condizioni che non lo rendevano idoneo a ricevere un organo umano, del quale aveva comunque bisogno per sopravvivere. Per questo in Cina si è tentato uno xenotrapianto, ossia un trapianto di fegato da un maiale. L’uomo è sopravvissuto 171 giorni e, secondo gli esperti, si tratta di un risultato importante. Il primo trapianto da maiale a uomo. Il fegato ausiliario impiantato all’anziano ha funzionato per più di 1 mese e ha consentito al paziente di sopravvivere 171 giorni dopo l’operazione, dimostrando che “i fegati suini geneticamente modificati possono supportare funzioni metaboliche e sintetiche chiave negli esseri umani”, come spiegato dagli autori dell’intervento. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: primo - trapianto
Diabete di tipo 1, in Svezia primo trapianto di cellule produttrici di insulina
Trapianto di cuore “rianimato” salva un bambino di 3 mesi, primo caso pediatrico al mondo
Fegato primo trapianto con malattia rara
11 OTTOBRE CINA PRIMO XENOTRAPIANTO DI FEGATO IN UN UOMO IN VITA In Cina primo trapianto al mondo di fegato maiale-uomo, ha funzionato per un mese - facebook.com Vai su Facebook
Primo trapianto di fegato da maiale: le speranze dall’intervento innovativo - Era affetto da cirrosi correlata a epatite B e aveva un carcinoma epatocellulare: due condizioni che non lo rendevano idoneo a ricevere un ... Secondo dilei.it
In Cina primo trapianto al mondo di fegato maiale-uomo, ha funzionato per un mese - E' stato eseguito in Cina il primo xenotrapianto al mondo di fegato da maiale a uomo in un ricevente in vita, un paziente di 71 anni affetto ... Come scrive msn.com