Primo ko per l’Okasa Falconara che cede nel finale contro la nuova capolista Cmb
CMB FUTSAL 3 FALCONARA 2 CMB FUTSAL: Dibiase, Taty, Vanin, Renatinha, Belli; Ion, Valendino, Marta, Lopopolo, Bergamotta, Casiero, Carpineta, Cimarosa. All. Neri OKASA FALCONARA: Carturan, Pereira, Ferrara, Elpidio, Loth; Colucci, Taina Santos, Kondo, Scoponi, Gregori, Pirro, Bordacchini. All. Domenichetti Arbitri: Pezzuto e Prisco (Lecce): crono: Giannelli Reti: 2’14’’ Taty; 0’47’’ st Belli, 5’47’’ st Loth, 8’04’’ st Colucci, 18’06’’ st Renatinha Una grande prestazione dell’ Okasa Falconara non basta per portare via punti dalla Basilicata, la CMB passa 3-2. Arriva a Salandra la prima sconfitta stagionale delle ragazze di Giulia Domenichetti, al cospetto di quella che è ora la capolista solitaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
