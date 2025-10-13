Primo exit poll in Toscana | Giani 53-57 avanti su Tomasi 38,3-42,5

A urne chiuse il primo exit poll SWG assegna al presidente uscente della Toscana e candidato del campo largo vede avanti Eugenio Giani in una forbice tra il 53 e il 57, mentre ad Alessandro Tomasi vanno per ora tra il 38,3 e 42,5 delle preferenze. Per la Rai Giani è al 52-56-, Tomasi 39-43. Giani, Tomasi e Bundu: i tre candidati alla presidenza regionale. Sia il governatore uscente Eugenio Giani, che quello del centrodestra, Alessandro Tomasi, hanno seguito il primo exit poll delle elezioni regionali dalle rispettive abitazioni a Sesto Fiorentino (Firenze), e Pistoia. La candidata della Lista Toscana Rossa, Alessandra Bundu è invece al circolo Arci San Niccolò, in via San Niccolò a Firenze. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

