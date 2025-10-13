Primo comune scrutinato | a Talla vince Giani

Arezzonotizie.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivano i primi dati definitivi dai comuni dell'Aretino. Il primo scrutinio concluso è quello del comune di Talla dove Giani ha conquistato il 48,11% di preferenze, Tomasi il 46,85 e Bundu 5,04%.Così hanno votato a Talla. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

