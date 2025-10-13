Primo comune scrutinato | a Talla vince Giani
Arrivano i primi dati definitivi dai comuni dell'Aretino. Il primo scrutinio concluso è quello del comune di Talla dove Giani ha conquistato il 48,11% di preferenze, Tomasi il 46,85 e Bundu 5,04%.Così hanno votato a Talla. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Castano Primo, dietrofront del Comune: nessun rincaro al nido Setti Carraro dopo le proteste delle famiglie
West Nile, contagiato un 40enne: non era stato all?estero, ha scoperto di avere il virus per caso. Primo caso nel Comune, disposta la disinfestazione
Il Comune al fianco dei vigili del fuoco: "Attiveremo il primo presidio cittadino dei volontari"
Il Comune apre nella parte bassa di corso Vittorio Emanuele il primo Urban Living Lab, un laboratorio di idee per progettare la città di domani e per animare il centro storico https://tinyurl.com/5h8euw2k - facebook.com Vai su Facebook
Aprilia, primo Comune pontino sciolto per mafia: un commissario per altri 18 mesi, salta il voto a maggio - È il primo Comune della provincia di Latina a subire lo scioglimento per condizionamenti mafiosi: parliamo di Aprilia, area nord del territorio pontino al confine con le zone più calde della provincia ... Si legge su roma.corriere.it