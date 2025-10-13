Prime Video annuncia Masterplan il suo primo film Original co-prodotto tra Francia e Italia
Prime Video ha annunciato oggi Masterplan, il suo primo film Original franco-italiano. Masterplan sarà girato in lingua inglese, diretto da Thomas Vincent ( Reacher, Bodyguard, Versailles ) e avrà per protagonisti il candidato all’Oscar Stanley Tucci ( Il diavolo veste Prada, Amabili resti, Hunger Games ) e le star emergenti Simona Tabasco ( The White Lotus, stagione 2) e Victor Belmondo ( Bastion 36 ). Masterplan sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo. Masterplan è il primo film Original franco-italiano di Prime Video, coprodotto da Gaumont e Amazon MGM Studios. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
