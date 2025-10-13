Prime 10 sezioni della Toscana | Giani avanti
15:45Arrivano i dati dalle prime 10 sezioni della Toscana. Giani è al 56,67 per cento, Tomasi al 38, 99 e Bundu 4,34.Intanto il secondo instant poll continua a vedere avanti il presidente uscente con un 53-57 per cento. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Metroid Prime 4: i problemi di prestazioni nelle sezioni in motocicletta su Switch
Scrutinate le prime 10 sezioni, ecco la situazione
Scrutinate le prime 62 sezioni, ecco la situazione
Prime sezioni dalla Toscana, affluenza al 32% alle 23. Addirittura sotto il 34-35 che immaginavo e che avrebbe fatto pensare a un 48 domani. Se non accelera, starà ben sotto quota 50.
ECCO I VOTI REALI DELLA CIRCOSCRIZIONE SUD IN AGGIORNAMENTO Con le prime sezioni scrutinate, la direzione è chiara: Roberto Occhiuto guida con il 61,2% dei voti. Pasquale Tridico segue con il 37,1%. Francesco Toscano si ferma all'1,7%.
Regionali Toscana: Youtrend, vince Giani. Prima proiezione Opinio-Rai, Giani al 54,6%, Tomasi al 40,6%. La diretta - Il presidente della Toscana ricandidato per il centrosinistra Eugenio Giani al 56,6%, lo sfidante del centrodestra Alessandro Tomasi al 38,8%, Antonella Bundu (Toscana Rossa) al 4,6%.
Regionali Toscana: prima proiezione Opinio-Rai, Giani al 54,6%, Tomasi al 40,6%. La diretta - 15% rispetto al 2020: quando sono arrivate 1.