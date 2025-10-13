Prime 10 sezioni della Toscana | Giani avanti

Arezzonotizie.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

15:45Arrivano i dati dalle prime 10 sezioni della Toscana. Giani è al 56,67 per cento,  Tomasi al 38, 99 e Bundu 4,34.Intanto il secondo instant poll continua a vedere avanti il presidente uscente con un 53-57 per cento. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: prime - sezioni

Metroid Prime 4: i problemi di prestazioni nelle sezioni in motocicletta su Switch

Scrutinate le prime 10 sezioni, ecco la situazione

Scrutinate le prime 62 sezioni, ecco la situazione

prime 10 sezioni toscanaRegionali Toscana: Youtrend, vince Giani. Prima proiezione Opinio-Rai, Giani al 54,6%, Tomasi al 40,6%. La diretta - Il presidente della Toscana ricandidato per il centrosinistra Eugenio Giani al 56,6%, lo sfidante del centrodestra Alessandro Tomasi al 38,8%, Antonella Bundu (Toscana Rossa) al 4,6%. Scrive ansa.it

prime 10 sezioni toscanaRegionali Toscana: prima proiezione Opinio-Rai, Giani al 54,6%, Tomasi al 40,6%. La diretta - 15% rispetto al 2020: quando sono arrivate 1. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Prime 10 Sezioni Toscana