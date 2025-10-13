Primavera Blitz azzurro sul campo dell’Arzignano
ARZIGNANO VALCHIAMPO 0 CARRARESE 2 ARZIGNANO VALCHIAMPO: Lotto, Temporin (46' Mecenero), Dalla Riva, Markovic, Jamali, Biolo, Zorzetto, Tanferi (46' Gori), Preto, Zanetti (70' Tognon), Cotarba (70' Faedo). A disp. Invaso, Gesua Sive Salvadori, Tessaro, Guerin, Giacomello, Rigoni, Marini. All. Scarani. CARRARESE: Bencaster, Saitta, Nardini (62' Bordoni), Romagnoli, Magherini, Bonci, Semilia, Fannucchi, Schragl (87' Di Tonno), Baroncelli (87' Bartoli), Bernabé (87' Sartori). A disp. Bernardi, Poli, Vergassola, Zappelli, Sartori, Arrighi, Ciavarella, Donadel, Pieretti. All. Danesi. Arbitro: Benetti di Vicenza.
Primavera 2, blitz all’esordio a Bari per il Benevento di Floro Flores: giallorossini in 10 nella ripresa
Giuseppe Falcomatà : «Non mi dimetterò, a Reggio decadenza e voto in primavera» Il neo eletto consigliere regionale: «Arriveremo alla decadenza nei tempi che sono previsti dalle normative, in modo tale da assicurare continuità amministrativa e di governo
Primavera in campo. C'è la Roma capolista - La Primavera del Cesena, oggi, di scena al campo centrale di Martorano, alle 16.
PRIMAVERA. Azzurrini, in campo per la salvezza - Mancato l'obiettivo con la Prima Squadra l'Empoli ci riprova oggi con la Primavera.