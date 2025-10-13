Prima si ferma poi cerca di scappare dal posto di blocco e colpisce un carabiniere | 29enne denunciato
Alle 5 del mattino di sabato 11 ottobre, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile impegnati in un posto di controllo sulla Via Emilia nella località di Parola di Noceto, hanno alzato la paletta nei confronti di un’automobilista che procedeva a forte velocità. L’auto, che aveva inizialmente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
