Prima categoria | PESANTE SCONFITTA DELLA FIVIZzAnESE in casa della folgor MARLIA capolista Romagnano primo hurrà stagionale nel derby col Mulazzo La Carrarese Giovani soffre ma vince e resta nel trio di testa

Sport.quotidiano.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMAGNANO 2 MULAZZO 1 ROMAGNANO: Mariani, Berti, Cateni (40’ st Perinelli), Youssefi, Maestrelli, Bertonelli, Orrico, Lezza, Maggiore, Crovi (45’ st Pitanti), Banti (25’ st Galli). A disp. Angelotti, Marku, Vita, Lissoufi, Gavarini, Tornari. All. Battaglia. MULAZZO: Cacchioli, Bernieri F. (45’ st Tavaroni), Bernieri A., Bellotti (1’ st Lisi), Manenti, Cissé, Bortolasi (1’ st Bracco), Luccini (1’ st Filippi), Iaropoli (18’ st Braida), Capo, Occhipinti. A disp. Cibei, Cosentino, Pezzoni, Santini. All. Furia. Arbitro: Conti di Carrara. Marcatori: 5’ pt Maggiore (R), 32’ pt Manenti (M) 47’ pt Youssefi (R). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

prima categoria pesante sconfitta della fivizzanese in casa della folgor marlia capolista romagnano primo hurr224 stagionale nel derby col mulazzo la carrarese giovani soffre ma vince e resta nel trio di testa

© Sport.quotidiano.net - Prima categoria: PESANTE SCONFITTA DELLA FIVIZzAnESE in casa della folgor MARLIA capolista. Romagnano, primo hurrà stagionale nel derby col Mulazzo. La Carrarese Giovani soffre ma vince e resta nel trio di testa

In questa notizia si parla di: prima - categoria

Prima categoria, il Villa 2015 riparte con un nuovo nome e un nuovo stemma nel ricordo di Lorenzo Giangiacomo

Calcio In Prima Categoria doppio colpo di mercato per la Fivizzanese del ds Tornaboni. Riccò e Catola alla corte di Duchi: "Ambiente sereno e carico di valori»

Prima Categoria. Galluzzo alza il livello. Con innesti di qualità

prima categoria pesante sconfittaCalcio Prima categoria. Crollo Capezzano, passettino Tdl - In Prima categoria fa rumore la pesante sconfitta del Capezzano Pianore sul campo del Mulazzo in questa 3ª giornata ... Da lanazione.it

Prima e Seconda categoria: tutti i gol dei quattro gironi. Folgor e Montecarlo non falliscono - In Prima categoria, nel girone "A", sconfitta esterna per il Capannori sul campo del Capezzano Pianore, mentre il Corsagna, ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Prima Categoria Pesante Sconfitta