Prima categoria | PESANTE SCONFITTA DELLA FIVIZzAnESE in casa della folgor MARLIA capolista Romagnano primo hurrà stagionale nel derby col Mulazzo La Carrarese Giovani soffre ma vince e resta nel trio di testa
ROMAGNANO 2 MULAZZO 1 ROMAGNANO: Mariani, Berti, Cateni (40’ st Perinelli), Youssefi, Maestrelli, Bertonelli, Orrico, Lezza, Maggiore, Crovi (45’ st Pitanti), Banti (25’ st Galli). A disp. Angelotti, Marku, Vita, Lissoufi, Gavarini, Tornari. All. Battaglia. MULAZZO: Cacchioli, Bernieri F. (45’ st Tavaroni), Bernieri A., Bellotti (1’ st Lisi), Manenti, Cissé, Bortolasi (1’ st Bracco), Luccini (1’ st Filippi), Iaropoli (18’ st Braida), Capo, Occhipinti. A disp. Cibei, Cosentino, Pezzoni, Santini. All. Furia. Arbitro: Conti di Carrara. Marcatori: 5’ pt Maggiore (R), 32’ pt Manenti (M) 47’ pt Youssefi (R). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Prima categoria, il Villa 2015 riparte con un nuovo nome e un nuovo stemma nel ricordo di Lorenzo Giangiacomo
Calcio In Prima Categoria doppio colpo di mercato per la Fivizzanese del ds Tornaboni. Riccò e Catola alla corte di Duchi: "Ambiente sereno e carico di valori»
Prima Categoria. Galluzzo alza il livello. Con innesti di qualità
"Partita Siano calcio atletico Nuceria campionato prima categoria girone G. Siamo in provincia di Salerno ,dei dirigenti della società Siano calcio entrano in campo per picchiare dei ragazzi della squadra ospiti atletico Nuceria 2017. Questa gente deve essere r - facebook.com Vai su Facebook
Calcio Prima categoria. Crollo Capezzano, passettino Tdl - In Prima categoria fa rumore la pesante sconfitta del Capezzano Pianore sul campo del Mulazzo in questa 3ª giornata ... Da lanazione.it
Prima e Seconda categoria: tutti i gol dei quattro gironi. Folgor e Montecarlo non falliscono - In Prima categoria, nel girone "A", sconfitta esterna per il Capannori sul campo del Capezzano Pianore, mentre il Corsagna, ... Lo riporta msn.com