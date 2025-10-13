Il Marolacquasanta si conferma in vetta alla classifica del campionato di Prima categoria. Il team di Andrea Vaccarezza infila il terzo successo consecutivo e secondo in trasferta vincencpo 3-1 in casa dell’ Atletico Casarza Ligure. Marolini lanciati dalle reti al 20’ di Vargas, al 30’ di Quattromani e al 46’ di Fiorini. Per i padroni di casa a segno al 41’ Damato. Resta in vetta anche il Lavagna che vince la terza partita consecutiva battendo per 2-1 il Ceparana all’Incerti. Lavagnesi avanti sul 2-0 con una doppietta di Binaj nel primo quarto d’ora al 1’ e al 15’. Il Ceparana accorcia le distanze al 70’ con Valletta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima categoria, i risultati della terza giornata. Marola tiene la vetta, ’colpo’ Cps