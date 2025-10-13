Prima categoria i risultati della terza giornata Marola tiene la vetta ’colpo’ Cps

Il Marolacquasanta si conferma in vetta alla classifica del campionato di Prima categoria. Il team di Andrea Vaccarezza infila il terzo successo consecutivo e secondo in trasferta vincencpo 3-1 in casa dell’ Atletico Casarza Ligure. Marolini lanciati dalle reti al 20’ di Vargas, al 30’ di Quattromani e al 46’ di Fiorini. Per i padroni di casa a segno al 41’ Damato. Resta in vetta anche il Lavagna che vince la terza partita consecutiva battendo per 2-1 il Ceparana all’Incerti. Lavagnesi avanti sul 2-0 con una doppietta di Binaj nel primo quarto d’ora al 1’ e al 15’. Il Ceparana accorcia le distanze al 70’ con Valletta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

