Prigionieri-ostaggi | tra Israele e Hamas è il giorno dello scambio
In una giornata carica di tensione e aspettative, le Brigate Qassam, ala armata di Hamas, hanno reso noto che rispetteranno integralmente gli impegni assunti nell'accordo raggiunto a Sharm El Sheikh
In questa notizia si parla di: prigionieri - ostaggi
Tregua a Gaza: ostaggi liberati da Hamas in scambio con prigionieri palestinesi. I nodi irrisolti
Gaza, Hamas avvisa Netanyahu: “Espandere aggressione significa sacrificare ostaggi”, Orli Gil: “Più ottimista per aiuti umanitari che per prigionieri”
Gaza, Hamas: “Pronti a cessate il fuoco globale e scambio prigionieri-ostaggi”, Israele: “Propaganda”
Oggi lo scambio tra gli ostaggi e i prigionieri palestinesi e la firma in Egitto, con la presenza di Donald Trump, della tregua.
Gaza, la liberazione degli ultimi 20 ostaggi israeliani in vita da parte di Hamas: i loro nomi e le immagini dei primi rilasciati - In tre località di Gaza a partire dalle 7 ora italiana, le 8 locali, avviene il rilascio degli ostaggi israeliani ancora in vita, sequestrati durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023
Israele, ecco quando saranno liberati gli ostaggi. Hamas tratta ancora sulla lista dei prigionieri - "Gli ostaggi trattenuti a Gaza saranno rilasciati nelle prime ore di lunedì' mattina".