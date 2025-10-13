Prezzi delle nocciole raddoppiati e danni per 200 milioni a causa del clima

La Confederazione italiana agricoltori (Cia) ha pubblicato i dati dell’ultimo raccolto delle nocciole, che si è concluso nelle scorse settimane. L’Italia è uno dei grandi produttori mondiali di questo frutto, ma l’intera filiera sta vivendo un periodo di difficoltà dovuto a fattori climatici e ambientali che stanno danneggiando le piante. La produzione di nocciole a livello nazionale è calata del 40% rispetto alla media storica, passando da 120mila tonnellate a 70mila. Anche nel 2024 e nel 2023 si erano registrati cali simili. A risentirne, dice la Cia, sarà principalmente la l’industria dolciaria, che utilizza le nocciole in molti prodotti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzi delle nocciole raddoppiati e danni per 200 milioni a causa del clima

