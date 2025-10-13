Presutti Pd | Dopo tre anni nessuna riorganizzazione dei musei tradito il mandato e posti di lavoro a rischio

Ilpescara.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Che fine ha fatto il riordino dei musei annunciato, anzi messo nero su bianco, già nel 2022? Se lo chiede, anzi lo chiede all’amministrazione comunale con un’interrogazione urgente, il consigliere comunale Pd Marco Presutti che, sottolineando i ritardi e parlando di una sostanziale immobilità. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: presutti - dopo

Cerca Video su questo argomento: Presutti Pd Dopo Tre