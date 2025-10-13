Presi a schiaffi nello spogliatoio | scandalo nel calcio italiano | I tifosi hanno fatto irruzione

Presi a schiaffi nello spogliatoio”: scandalo nel calcio italiano I tifosi hanno fatto irruzione"> Il racconto ha lasciato tutti senza parole. I supporters del club in questione sarebbero entrati nello spogliatoio con brutte intenzioni. Un episodio scioccante ha scosso il calcio italiano. Al termine di una partita di campionato, alcuni tifosi hanno fatto irruzione nello spogliatoio della squadra, pretendendo spiegazioni per l’ennesima prestazione deludente. Tra urla, minacce e spintoni, si sarebbe arrivati addirittura a degli schiaffi rivolti ad alcuni calciatori. Secondo le prime ricostruzioni, la rabbia dei sostenitori non era esplosa solo per il risultato, ma per una lunga serie di delusioni accumulate nel corso della stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

