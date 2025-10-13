Presentazione del libro Scienziate storie di vita e di ricerca di Elena Cattaneo

Giovedì 16 ottobre alle ore 18, la sede di Arca Fondi SGR (Via Disciplini 3, Milano) ospita la presentazione del libro "Scienziate, storie di vita e di ricerca", scritto dalla scienziata e Senatrice a vita Elena Cattaneo.Durante l’incontro, l’autrice dialogherà con quattro delle dieci scienziate. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Scienziate, storie di vita e di ricerca - Si parlerà di gender gap nel mondo della scienza, del grande contributo delle donne nel campo della ricerca, della considerazione che la politica ha della scienza e delle difficoltà di fare ricerca in ... Si legge su rainews.it

