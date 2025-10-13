Presentato a Sarsina il bando ‘Start up non agricole’ per le nuove imprese nelle aree collinari e montane

La settimana scorsa è stato presentato a Sarsina, nella sede del Gal L’Altra Romagna il bandoStart up non agricole’ in attuazione della strategia di sviluppo locale leader 2023-2027, con scadenza 31 dicembre 2026.A condurre la serata sono stati il presidente del Gal Bruno Biserni ed il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

