Presentati alla cittadinanza i nuovi reparti di Terapia Intensiva e Rianimazione degli ospedali di Castellaneta e Martina Franca

Tarantini Time Quotidiano Questa mattina, alla presenza delle istituzioni, il Commissario Straordinario Asl Taranto Vito Gregorio Colacicco con le direzioni mediche dei presidi e i direttori delle strutture di Terapia Intensiva e Rianimazione degli ospedali di Castellaneta e Martina Franca, ha presentato alla cittadinanza i nuovi reparti, già attivi dallo scorso settembre. Con i fondi previsti dal Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77, la Regione Puglia ha ammesso a finanziamento l’intervento per l’implementazione di 8 posti letto di terapia intensiva da realizzare presso il presidio San Pio di Castellaneta, per un importo complessivo di € 2. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Presentati alla cittadinanza i nuovi reparti di Terapia Intensiva e Rianimazione degli ospedali di Castellaneta e Martina Franca

In questa notizia si parla di: presentati - cittadinanza

