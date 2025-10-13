Prenotazione per 15 si presentano in 26 poi costringono allo sconto il ristoratore | cena da incubo in un ristorante di Broccostella

ABBONATI A DAYITALIANEWS Doveva essere una serata di lavoro ordinaria per il titolare di un ristorante di Broccostella (Frosinone). Per la sera del 10 giugno era arrivata una prenotazione per 15 persone, ma in sala si sono presentati 26 clienti, appartenenti – secondo gli inquirenti – a una nota famiglia di etnia rom del Frusinate, già conosciuta alle forze dell’ordine. Alla cassa, conto da 2.806 € e “sconto” imposto a 1.900 €. A fine cena, alla cassa si sono presentati due uomini. Di fronte a uno scontrino da 2.806 euro, avrebbero preteso uno “sconto” forzato: « Mi devi fare lo sconto », avrebbe detto uno; « Ci penso io, ho già preparato i soldi che volevo spendere », l’altro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

