Prende vita il progetto Brt a Bari | iniziati i lavori per il capolinea di via Maratona
Sono partiti questa mattina, in via di Maratona, i lavori per il capolinea della linea verde del nuovo Sistema Brt (Bus Rapid Transit). Il progetto dovrebbe rivoluzionare il trasporto pubblico locale nella città di Bari attraverso l'inserimento di mezzi elettrici con percorsi dedicati lungo i le. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: prende - vita
Blitzo prende vita nel primo sguardo al crossover live-action di helluva boss
Concerti e degustazioni. Così il centro prende vita
Agosto prende vita nell'Area del Settebello. Un mese scoppiettante tra musica, dj set e incontri con artisti
Sulle pagine de La Sicilia di oggi prende vita un nuovo Corto Teatrale, nato dal lavoro delle allieve e degli allievi del Corso di Drammaturgia di Base condotto da Ottavio Cappellani. Un percorso gratuito promosso dal Teatro Stabile di Catania, in collaborazi Vai su Facebook
“ORA!” nasce per svegliare un Paese addormentato. Dal movimento Drin Drin prende vita un progetto politico liberale, indipendente e meritocratico. Insieme a Michele Boldrin portiamo avanti un’idea chiara: più produttività, più innovazione, più responsabilit - X Vai su X
Il progetto residenziale green di Roma prende vita: le prime famiglie entrano nelle loro nuove case - A poco più di 12 mesi dall’inizio dei lavori, le prime quattro palazzine - Segnala romatoday.it
Its Volta, al via il progetto vita - Un percorso formativo innovativo pensato per avvicinare gli studenti siciliani alle discipline Stem e alle nuove tecnologie ... Riporta rainews.it