Prende vita il progetto Brt a Bari | iniziati i lavori per il capolinea di via Maratona

Baritoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono partiti questa mattina, in via di Maratona, i lavori per il capolinea della linea verde del nuovo Sistema Brt (Bus Rapid Transit). Il progetto dovrebbe rivoluzionare il trasporto pubblico locale nella città di Bari attraverso l'inserimento di mezzi elettrici con percorsi dedicati lungo i le. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: prende - vita

Blitzo prende vita nel primo sguardo al crossover live-action di helluva boss

Concerti e degustazioni. Così il centro prende vita

Agosto prende vita nell'Area del Settebello. Un mese scoppiettante tra musica, dj set e incontri con artisti

Il progetto residenziale green di Roma prende vita: le prime famiglie entrano nelle loro nuove case - A poco più di 12 mesi dall’inizio dei lavori, le prime quattro palazzine - Segnala romatoday.it

prende vita progetto brtIts Volta, al via il progetto vita - Un percorso formativo innovativo pensato per avvicinare gli studenti siciliani alle discipline Stem e alle nuove tecnologie ... Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Prende Vita Progetto Brt