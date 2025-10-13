Prende a pugni una donna appena scesa dall' autobus | a processo

Scende dal bus e viene presa a pugni sul seno. Per l’aggressione un connazionale è finito davanti al giudice con l’accusa di lesioni personali e minacce.Secondo la ricostruzione della Procura di Perugia l’imputato, un rumeno di 33 anni, difeso dall’avvocato Vittorio Lombardo, avrebbe aggredito la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

