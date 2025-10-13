E’ stato segnalato un uomo che, in stato di agitazione, lanciava delle bottiglie e colpiva con calci alcune auto in sosta. Da via Kant, quartiere Crocetta, nel pomeriggio di venerdì, verso le 15,30, è arrivata la segnalazione al 113, con l’intervento sul posto di un equipaggio della Squadra Volanti. In effetti, in quella zona si aggirava un giovane straniero, di 33 anni e di origine guineana, già ben noto alle forze dell’ordine. E’ stato notato mentre rovistava tra la posta e in alcuni pacchi che erano stati recapitati agli abitanti di un condominio di quel quartiere. E poco prima aveva pure minacciato una donna, residente nel palazzo, in quanto si era "permessa" di intervenire, accorgendosi di quanto stava facendo l’intruso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prende a calci le auto e rovista nei pacchi postali