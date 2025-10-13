Premio Nobel per l' economia assegnato a Mokyr Aghion e Howitt per i loro studi sulla crescita economica guidata dall' innovazione
Il riconoscimento per l'Economia, istituito nel 1969, è l’unico non previsto dal testamento di Alfred Nobel e viene assegnato dalla Banca centrale svedese. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Assegnato il premio Nobel per l’Economia 2025 - Il premio Nobel per l'Economia 2025 è stato assegnato a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt. Scrive lettera43.it
Il premio Nobel per l’economia a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt - L’ambito riconoscimento è stata ufficializzato oggi a Stoccolma dal Comitato Nobel per l’Economia composto da membri dell’Accademia reale svedese delle scienze ... Da ilsole24ore.com