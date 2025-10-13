Premio Nobel per l’Economia a Mokyr Aghion e Howitt

(Adnkronos) – E' stato assegnato all'americano-israeliano Joel Mokyr, al francese Philippe Aghion e al canadese Peter Howitt il premio Nobel 2025 per l'economia. La motivazione dell'Accademia reale svedese per le scienze è quella di "aver spiegato come la crescita economica sia trainata dall'innovazione": metà del premio va a Mokyr "per aver individuato i prerequisiti della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

