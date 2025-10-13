Premio Nobel per l’Economia a Joel Mokyr Philippe Aghion e Peter Howitt

Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt hanno vinto il Premio Nobel per l’Economia 2025. Il premio è stato assegnato a Mokyr per aver identificato i requisiti per la sostenibilità della crescita economica attraverso il progresso tecnologico e ad Aghion e Howitt per la loro teoria su come la “distruzione creativa” (creative destruction) aiuti a sostenere la crescita. Il Premio della Banca di Svezia per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel non è tecnicamente un Nobel come gli altri, in quanto non era previsto all’interno del testamento di Alfred Nobel. È stato assegnato per la prima volta nel 1968. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Premio Nobel per l’Economia a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt

