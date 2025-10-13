Premio Nobel 2025 | tre economisti hanno trovato la formula per trasformare il progresso in ricchezza

L’Accademia reale svedese delle scienze ha annunciato i vincitori del Premio Nobel per l’economia, concludendo così la consegna degli ambiti riconoscimenti per quest’anno. Il prestigioso premio è stato assegnato a tre studiosi che hanno rivoluzionato la comprensione dei meccanismi alla base della crescita economica moderna: l’israeliano Joel Mokyr della Northwestern University, il francese Philippe Aghion del Collège de France e della London School of Economics, e il canadese Peter Howitt della Brown University. La motivazione ufficiale riconosce ai tre economisti il merito di aver spiegato la crescita economica guidata dall’innovazione. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Premio Nobel 2025: tre economisti hanno trovato la formula per trasformare il progresso in ricchezza

