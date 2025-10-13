Premio Emilia Sostenibile 2025 Filippo Sassoli de’ Bianchi | Per le imprese che desiderano fare di più e meglio

Una sostenibilità per il bene comune, funzionale allo sviluppo per il territorio. Questo degli obiettivi della seconda edizione premio Emilia Sostenibile, promosso da Ucid Bologna (Unione cristiana imprenditori e dirigenti, sezione di Bologna), in partnership con Confcooperative Terre d'Emilia, Confindustria Emilia Area Centro e Bologna Business School. L’iniziativa, concepita come contest d'impresa sui temi della sostenibilità, vede la direzione scientifica di NeXt Economia, che ha restituito il resoconto dei progetti in competizione. Le premiazioni dei progetti vincitori si terranno giovedì 30 ottobre presso la sede di Confindustria Emilia Area Centro, a partire dalle 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Premio Emilia Sostenibile 2025, Filippo Sassoli de’ Bianchi: “Per le imprese che desiderano fare di più e meglio”

