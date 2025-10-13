Premio Andrea Parodi 2025 | vince Luisa Briguglio

È la siciliana Luisa Briguglio a vincere la 18a edizione del Premio Andrea Parodi, il prestigioso contest di world music che si è svolto dal 9 all’11 ottobre a Cagliari in un luogo di grande prestigio come il Teatro Massimo. A lei anche la menzione per la migliore interpretazione. In questa edizione, che ha visto una massiccia presenza femminile ed anche internazionale, il premio della critica è andato all’irlandese Noemi Berrill, insieme alla menzione per il miglior arrangiamento e al Premio Bianca d’Aponte International. La menzione per il miglior testo va a Nicole Coceancig (dal Friuli), quella per la migliore musica a Eva Verde & Danilo Tarso (Catalogna Puglia). 🔗 Leggi su Funweek.it