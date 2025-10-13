Premier P1 tra le donne successo di Josemaria e Sanchez Chingalan in trionfo Vincono i numeri due

La vendetta è servita. Federico Chingotto e Ale Galan sono i nuovi campioni del Oysho Milano Premier P1. Nella finale rivincita dell’anno scorso, l’argentino e lo spagnolo, con una prestazione in crescendo rossiniano, hanno rimontato (sotto gli occhi di parecchi vip tra cui Paulo Dybala e Adriano Panatta) a sorpresa i padroni del ranking nonché ormai ex campioni in carica, Coello e Tapia: 2-6 6-3 6-0 il punteggio finale. Il tutto in un Allianz Cloud tutto esaurito (a coronare una settimana di grande spettacolo col raggiungimento della cifra record di oltre 35.000 spettatori totali) e palesemente a favore dei “Chingalan“, che conquistano il sesto titolo stagionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

