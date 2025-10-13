Preghiera della sera del 13 Ottobre 2025 | Aiutami a comprendere

Lalucedimaria.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aiutami a comprendere”. Eleviamo la nostra preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera della sera del 13 ottobre 2025 aiutami a comprendere

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera del 13 Ottobre 2025: “Aiutami a comprendere”

In questa notizia si parla di: preghiera - sera

Preghiera della sera del 21 Luglio 2025: “Donami di essere libero”

Preghiera della sera del 22 Luglio 2025: “Signore, resta con me”

Preghiera della sera del 23 Luglio 2025: “Illumina la mia notte Signore”

preghiera sera 13 ottobrePreghiera del mattino del 13 Ottobre 2025: “Allontanami dall’orgoglio” - La preghiera del mattino di oggi, lunedì 13 ottobre, è allo Spirito Santo. Da lalucedimaria.it

preghiera sera 13 ottobrePreghiera della sera del 12 Ottobre 2025: “Ti prego per i lontani” - Questa è la preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Scrive lalucedimaria.it

Cerca Video su questo argomento: Preghiera Sera 13 Ottobre