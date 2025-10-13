Preghiera della sera del 13 Ottobre 2025 | Aiutami a comprendere
“Aiutami a comprendere”. Eleviamo la nostra preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Questa sera #13ottobre la preghiera della Comunità di Sant'Egidio a S.Maria in Trastevere è dedicata al ricordo di Gugliemo Tuccimei amico storico dei senza dimora a Roma, ucciso da un'auto venerdì mentre si recava alla mensa per servire i poveri h.20 live - X Vai su X
Ieri sera ho partecipato alla Veglia di preghiera per la Pace, presieduta da Papa Leone XIV, alla presenza della Statua originale della Madonna di Fatima in Piazza San Pietro. C’erano tantissime persone raccolte in preghiera e ciò che più mi ha colpito è stato - facebook.com Vai su Facebook
