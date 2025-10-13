20th Century Studios ha diffuso in rete una serie di nuovi poster da Predator: Badlands, il nuovo capitolo della famosa saga sci-fi. I poster in questione riguardano le più celebri catene cinematografiche premium americane, tra cui IMAX, RealD e ScreenX. Il nuovo trailer, invece, lo trovate visitando questo nostro articolo. Predator: Badlands sarà nelle nostre sale a partire dal 6 novembre 2025. Guardate qui i nuovi poster di Predator: Badlands Altre informazioni su Predator: Badlands. Il film è stato diretto da Dan Trachtenberg, anche co-autore della sceneggiatura assieme a Patrick Aison. Per il regista è la terza incursione nell’universo Predator dopo l’ottimo Prey ed il film animato Killer of Killers già uscito su Disney+. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Predator: Badlands | I nuovi poster dal film di Dan Trachtenberg