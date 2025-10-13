Prato tragedia sfiorata alla stazione Ha un malore cade su un binario | tratto in salvo prima dell’arrivo del treno

Lanazione.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prato, 13 ottobre 2025 – Momenti di paura alla  Stazione centrale di Prato: colto da malore, un uomo è caduto sul terzo binario ed è stato tirato su, sulla banchina, dai passeggeri che erano in attesa del treno per Firenze. E’ stato trattoin salvo giusto in  tempo. Il traffico ferroviario è stato bloccato ed è  intervenuto l’elisoccorso. Il ferito, cosciente, è stato soccorso dalla Polfer e dalla Pubblica assistenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

prato tragedia sfiorata alla stazione ha un malore cade su un binario tratto in salvo prima dell8217arrivo del treno

© Lanazione.it - Prato, tragedia sfiorata alla stazione. Ha un malore, cade su un binario: tratto in salvo prima dell’arrivo del treno

In questa notizia si parla di: prato - tragedia

Tragedia in un residence a Prato: “Troppi debiti, volevamo farla finita insieme”

‘Eravamo schiacciati dai debiti, volevamo morire insieme’: il patto suicida dietro la tragedia di Prato

Lucio e la tragedia sfiorata: "L'alcol nel camino, le fiamme e il tuffo in piscina. Che shock" - A quattro mesi di distanza dalla tragedia sfiorata, Lucio è tornato a parlare dell'incidente domestico che nel giorno del suo compleanno l'ha coinvolto ustionando il 18% del suo corpo, costringendolo ... Da sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Prato Tragedia Sfiorata Stazione