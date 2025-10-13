Prato tragedia sfiorata alla stazione Ha un malore cade su un binario | tratto in salvo prima dell’arrivo del treno
Prato, 13 ottobre 2025 – Momenti di paura alla Stazione centrale di Prato: colto da malore, un uomo è caduto sul terzo binario ed è stato tirato su, sulla banchina, dai passeggeri che erano in attesa del treno per Firenze. E’ stato trattoin salvo giusto in tempo. Il traffico ferroviario è stato bloccato ed è intervenuto l’elisoccorso. Il ferito, cosciente, è stato soccorso dalla Polfer e dalla Pubblica assistenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
