Pranzo di solidarietà a sostegno della salute pubblica

Domenica 19 ottobre, dalle ore 12.30, la Sala Parrocchiale di Sant’Angelo di Gatteo ospita la dodicesima edizione del Pranzo di Solidarietà, promosso dal Centro per i Diritti del Malato “Natale Bolognesi”. Un appuntamento ormai tradizionale, che unisce convivialità e impegno civile per sostenere. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: pranzo - solidariet

Domenica 5 ottobre la solidarietà si è trasformata in un pranzo speciale. Presso la mensa milanese di Opera San Francesco per i Poveri, alcuni dei più grandi chef contemporanei — Philippe Léveillé, Sauro Ricci e Raffaele Minghini, Alessandro Negrini e F - facebook.com Vai su Facebook

Pranzo di Natale, dieta mediterranea anche per preservare la salute dei reni (e non solo) - Pranzo e cenone di Natale e Capodanno all’insegna della dieta mediterranea per preservare la salute dei reni e non solo. Da corriere.it

Tra sostegno e inclusione. Torna il pranzo solidale - Remo Matassoli, Jungle club: "Possibilità di offrire almeno 300 pasti". Si legge su ilrestodelcarlino.it