A cinquant’anni dal suo brutale assassinio, avvenuto il 2 novembre 1975 all’ Idroscalo di Ostia, l’autore e regista Pier Paolo Pasolini tornerà a vivere nella città da lui tanto amata grazie a PPP VISIONARIO, l’iniziativa promossa da Roma Capitale per celebrare uno dei più importanti intellettuali del Novecento. Un vastissimo evento diffuso che prenderà il via a metà ottobre e si estenderà fino a dicembre, e che onorerà tutte le sfaccettature dell’opera pasoliniana, dal cinema alla poesia, fino al teatro e allo sport. A fiancheggiare il Comune di Roma in questo tributo al genio e all’uomo sarà l’ Assessorato alla Cultura, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, in collaborazione con l’Istituzione Biblioteche di Roma, Fondazione Cinema per Roma, Fondazione Musica per Roma, Azienda Speciale Palaexpo, Teatro dell’Opera di Roma, Fondazione Teatro di Roma – Teatro Nazionale, TiC – Teatri in Comune. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “PPP VISIONARIO”, la conferenza stampa in Campidoglio: Roma ricorda Pasolini a cinquant’anni dalla sua morte