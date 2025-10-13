Ancora violenza di genere in provincia di Napoli. Gli ultimi due episodi sono stati registrati a Pozzuoli e a Qualiano. Entrambi di domenica. Gli interventi dei carabinieri sono culminati in due arresti. Partiamo da Pozzuoli. I Carabinieri della sezione . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Pozzuoli, sorpreso a pestare la moglie in strada a calci e pugni: intervengono i passanti