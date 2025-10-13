Poste Italiane presenta il piano per l’installazione di colonnine di ricarica per mezzi elettrici

Cataniatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane ha presentato a Catania il piano dell’azienda per l’installazione di colonnine di ricarica per mezzi elettrici negli spazi pubblici messi a disposizione dalle istituzioni locali. All’incontro, organizzato nella sala “Della Notte” al Palazzo della Cultura, hanno partecipato il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: poste - italiane

Telese Terme, Poste Italiane sostituirà il Postamat in via Roma con un modello di ultima generazione

Poste Italiane assume consulenti finanziari a Livorno, candidature entro il 7 settembre

Educazione digitale: il webinar di Poste Italiane

Poste Italiane presenta la nuova flotta green, 300 nuovi mezzi per lettere e pacchi, il servizio - (Agenzia Vista) Roma, 11 settembre 2025 Poste Italiane, 300 nuovi mezzi green per la consegna di lettere e pacchi. Come scrive quotidiano.net

Poste Italiane: una flotta sempre più green - Quasi trentamila veicoli a basse emissioni, per consegne a impatto ridotto e nuove tecnologie per un futuro più ecologico e sicuro ... Scrive automoto.it

Cerca Video su questo argomento: Poste Italiane Presenta Piano