Poste Italiane presenta il piano per l’installazione di colonnine di ricarica per mezzi elettrici
Poste Italiane ha presentato a Catania il piano dell’azienda per l’installazione di colonnine di ricarica per mezzi elettrici negli spazi pubblici messi a disposizione dalle istituzioni locali. All’incontro, organizzato nella sala “Della Notte” al Palazzo della Cultura, hanno partecipato il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
