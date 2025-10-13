Poste Italiane è Dyslexia Friendly Company
Roma, 13 ott. (askanews) - L'Associazione Italiana Dislessia ha riconosciuto Poste Italiane come "Dyslexia Friendly Company". All'azienda, al termine della Settimana Nazionale della Dislessia, è stato così certificato il proprio impegno nella promozione di un ambiente di lavoro sempre più inclusivo. Il servizio del TG Poste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: poste - italiane
