Poste Italiane disponibile l' annullo filatelico dedicato a Michele Pironti

Avellinotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione dell’evento “La città di Montoro rende omaggio a Michele Pironti nel 140° anniversario della sua scomparsa”, ad Avellino, domani, martedì 14 ottobre, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo, con un bollo speciale con la dicitura: “La città di Montoro rende omaggio a. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: poste - italiane

Telese Terme, Poste Italiane sostituirà il Postamat in via Roma con un modello di ultima generazione

Poste Italiane assume consulenti finanziari a Livorno, candidature entro il 7 settembre

Educazione digitale: il webinar di Poste Italiane

CINISELLO. POSTE ITALIANE PARTECIPA ALLA MOSTRA FILATELICA EXPO 2025 CON UNO SPECIALE ANNULLO POSTALE - com) Milano, 9 ottobre 2025 – Poste Italiane parteciperà alla mostra filatelica EXPO 2025 curata dal Circolo Filatelico Cinisellese presso la Villa Casati Stampa in piazza Soncino a Ci ... Scrive mi-lorenteggio.com

Poste Italiane, emesso un francobollo dedicato a Silvana Pampanini - Poste Italiane comunica che oggi 25 settembre 2025 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “le eccellenze del Patrimonio culturale ... Come scrive mediterranews.org

Cerca Video su questo argomento: Poste Italiane Disponibile Annullo