Possanzini esulta | Una vittoria pesante avevo chiesto alla squadra di avere coraggio
Nella sala stampa dell’Helvia Recina-Pino Brizi nel dopo Maceratese-L’Aquila grande entusiasmo in casa biancorossa per un successo pesantissimo non solo per la classifica ma anche per il morale. Tre punti che rappresentano una grande iniezione di fiducia in vista prima della trasferta di Notaresco di domenica prossima e poi del derby casalingo contro l’Ancona. Soddisfatto un raggiante Matteo Possanzini che analizza così la seconda vittoria consecutiva casalinga: "È stata una bellissima giornata – le parole dell’allenatore –. C’era un pubblico di altre categorie e quindi siamo contenti di aver regalato questa soddisfazione alla piazza che era da tempo che non viveva questi contesti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: possanzini - esulta
Oggi il Parlamento Europeo ha confermato l’immunità a Ilaria Salis, che si salva per un solo voto sfuggendo al processo e alla giustizia. E cosa fa? Esulta con il pugno chiuso. Vergogna! Ps: ma non era la sinistra quella contraria all'immunità parlamentare? Qu - facebook.com Vai su Facebook
Possanzini esulta: "Una vittoria pesante, avevo chiesto alla squadra di avere coraggio" - L’Aquila grande entusiasmo in casa biancorossa per un successo pesantissimo non solo per la classifica ma anche per il morale. ilrestodelcarlino.it scrive
Mantova, Possanzini: "Vittoria del Modena strameritata, dai miei ho percepito sfiducia" - Il tecnico del Mantova, Davide Possanzini, ha commentato così la sconfitta dei suoi contro il Modena: "Secondo me deve esserci rabbia, ma canalizzata verso il miglioramento. Da m.tuttomercatoweb.com