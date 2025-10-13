Portogallo Ungheria Vitinha | Prima del Mondiale sarebbe bene affrontare squadre non europee Non mi piace parlare di…

Calcionews24.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Portogallo Ungheria, le parole del centrocampista del Psg Vitinha: «Prima del Mondiale sarebbe bene affrontare squadre non europee» Il Portogallo ha subito eliminazioni dolorose in tempi recenti: nel 2022 per mano del Marocco e nel 2018 per opera dell’Uruguay. Alla luce di questi precedenti, si è aperta una riflessione sulla preparazione della Nazionale e sulla . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

portogallo ungheria vitinha prima del mondiale sarebbe bene affrontare squadre non europee non mi piace parlare di8230

© Calcionews24.com - Portogallo Ungheria, Vitinha: «Prima del Mondiale sarebbe bene affrontare squadre non europee. Non mi piace parlare di…»

In questa notizia si parla di: portogallo - ungheria

Ungheria-Portogallo (Qualificazioni Mondiali Europa, 09-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Partita aperta alla Puskas Arena?

Portogallo-Ungheria (Qualificazioni Mondiali Europa, 14-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Lusitani a un passo dalla qualificazione

Ungheria-Portogallo, seconda giornata Gruppo F qualificazioni Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla

portogallo ungheria vitinha primaQualificazioni Mondiali, Portogallo a caccia del pass in casa contro l’Ungheria: su Bgame l’1 a 1.22, Cristiano Ronaldo marcatore a 1.65 - Qualificazioni Mondiali, Portogallo a caccia del pass in casa contro l'Ungheria: su Bgame l'1 a 1. Riporta agimeg.it

portogallo ungheria vitinha primaPronostico Portogallo-Ungheria 14 Ottobre: trasferta proibitiva al José Alvalade - Ungheria, scontro cruciale per le qualificazioni mondiali in programma martedì 14 ottobre 2025 alle 20:45: analisi dettagliata, quote aggiornate e pronostico per un match decisivo che prome ... Scrive bottadiculo.it

Cerca Video su questo argomento: Portogallo Ungheria Vitinha Prima