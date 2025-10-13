Portogallo Ungheria Vitinha | Prima del Mondiale sarebbe bene affrontare squadre non europee Non mi piace parlare di…
Portogallo Ungheria, le parole del centrocampista del Psg Vitinha: «Prima del Mondiale sarebbe bene affrontare squadre non europee» Il Portogallo ha subito eliminazioni dolorose in tempi recenti: nel 2022 per mano del Marocco e nel 2018 per opera dell’Uruguay. Alla luce di questi precedenti, si è aperta una riflessione sulla preparazione della Nazionale e sulla . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: portogallo - ungheria
Ungheria-Portogallo (Qualificazioni Mondiali Europa, 09-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Partita aperta alla Puskas Arena?
Portogallo-Ungheria (Qualificazioni Mondiali Europa, 14-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Lusitani a un passo dalla qualificazione
Ungheria-Portogallo, seconda giornata Gruppo F qualificazioni Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla
Rafa ha lasciato anticipatamente la nazionale e non giocherà la gara contro l’Ungheria. I tifosi hanno subito temuto il peggio ma a rassicurare tutti ci ha pensato lo stesso Portogallo: “Rafael Leão lascia la Nazionale e non giocherà la partita contro l’Ungheria. - facebook.com Vai su Facebook
Leao lascia il Portogallo, con l'Ungheria non ci sarà. Il Milan, riservatamente, sa che non ci sono state ricadute fisiche. Semplice gestione dopo un inizio stagione condizionato dal problema al polpaccio. Rafa rientrerà a Milano e sarà già in campo nel pomerig - X Vai su X
Qualificazioni Mondiali, Portogallo a caccia del pass in casa contro l’Ungheria: su Bgame l’1 a 1.22, Cristiano Ronaldo marcatore a 1.65 - Qualificazioni Mondiali, Portogallo a caccia del pass in casa contro l'Ungheria: su Bgame l'1 a 1. Riporta agimeg.it
Pronostico Portogallo-Ungheria 14 Ottobre: trasferta proibitiva al José Alvalade - Ungheria, scontro cruciale per le qualificazioni mondiali in programma martedì 14 ottobre 2025 alle 20:45: analisi dettagliata, quote aggiornate e pronostico per un match decisivo che prome ... Scrive bottadiculo.it