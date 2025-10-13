Porti | Sicilia in top five italiana per traffico crociere oltre due milioni di passeggeri nel 2025

Con una stima di un traffico di passeggeri per il 2025 che supera la soglia dei due milioni (2.098.545, +10% su 2024) e le toccate navi ad oltre mille (1.055, +17% su 2024) la Sicilia si colloca di diritto nella top five (quarto posto) delle regioni italiane per il traffico crocieristico.

Porti: Sicilia in top five italiana per traffico crociere, oltre due milioni di passeggeri nel 2025 - Il totale regionale delle stime per l'anno in corso vede un aumento del 10,1% del numero di viaggiatori e del 17,1% di toccate navi ... Come scrive agrigentonotizie.it

Porti siciliani sempre più strategici nel Mediterraneo - I porti siciliani, anche grazie alla crisi di Suez, sono sempre più strategici nel Mediterraneo e possono diventare un potente motore di sviluppo della Blu economy nell'intero Mezzogiorno. Riporta ansa.it

